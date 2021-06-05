Брэди снялась с матча против Гауфф на Roland Garros, Саккари выбила Мертенс

Американская теннисистка Дженифер Брэди не сумела продолжить борьбу в матче третьего раунда Roland Garros против своей соотечественницы Кори Гауфф. После победы соперницы в первом сете со счетом 6:1 она снялась из-за травмы.

В другом матче греческая теннисистка Мария Саккари победила бельгийку Элисе Мертенс (7:5, 6:7 (2:7), 6:2). В четвертом раунде Гауфф сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер. Саккари будет противостоять американка София Кенин.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США, 24) — Дженнифер Брэди (США, 13) — 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока

Мария Саккари (Греция, 17) — Элисе Мертенс (Бельгия, 14) — 7:5, 6:7 (2:7), 6:2