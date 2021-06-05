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Определились соперники Весниной и Карацева в 1/4 финала Roland Garros

20:46
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Американцы Николь Меличар и Раджив Рам победили французский дуэт Каролин Гарсия/Николя Маю (7:6 (7:4), 6:4) в первом круге Roland Garros в миксте. В 1/4 финала они сыграют с россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Раджив Рам (США, 2) — Каролин Гарсия/Николя Маю (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:4

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