Определились соперники Весниной и Карацева в 1/4 финала Roland Garros
20:46
Американцы Николь Меличар и Раджив Рам победили французский дуэт Каролин Гарсия/Николя Маю (7:6 (7:4), 6:4) в первом круге Roland Garros в миксте. В 1/4 финала они сыграют с россиянами Еленой Весниной и Асланом Карацевым.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Первый круг
Николь Меличар/Раджив Рам (США, 2) — Каролин Гарсия/Николя Маю (Франция, WC) — 7:6 (7:4), 6:4
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