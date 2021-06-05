Надаль обыграл Норри и вышел в четвертый круг Roland Garros
19:10
Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге Roland Garros. В трех сетах он переиграл британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:3, 6:3.
Следующим соперником испанца станет итальянец Янник Синнер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:3, 6:3
Читайте также
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю