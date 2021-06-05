Надаль обыграл Норри и вышел в четвертый круг Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге Roland Garros. В трех сетах он переиграл британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:3, 6:3.

Следующим соперником испанца станет итальянец Янник Синнер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 6:3, 6:3