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Сегодня, 22:30

Блинкова — Беррейдж: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Блинкова — Беррейдж начнется примерно в 23.30 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Анна Блинкова.
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова сыграет с британкой Джоди Беррейдж в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — около 23.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» можно будет следить за текстовой онлайн-трансляцией самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США Блинкова — Беррейдж.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Блинкова — Беррейдж можно будет в соцсети ВКонтакте.

24-летняя Блинкова располагается на 38-м месте в женском рейтинге WTA. 24-летняя Беррейдж занимает 96-ю строчку.

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, микста и пар, сетки турнира, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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Теннис
US Open
Анна Блинкова
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