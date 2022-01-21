Барти вышла в четвертый круг Australian Open, где может встретиться с Осакой
Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Барти победила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:3.
В четвертом круге Барти встретится с победителем матча Наоми Осака (Япония, 13) — Аманда Анисимова (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Камила Джорджи (Италия, 30) — 6:2, 6:3
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