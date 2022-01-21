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Сегодня, 13:07

Барти вышла в четвертый круг Australian Open, где может встретиться с Осакой

Иван Торопцев
Корреспондент

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Барти победила итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:3.

В четвертом круге Барти встретится с победителем матча Наоми Осака (Япония, 13) — Аманда Анисимова (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Камила Джорджи (Италия, 30) — 6:2, 6:3

Теннис
Australian Open
Наоми Осака
Эшли Барти
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