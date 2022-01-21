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Сегодня, 12:26

Карреньо Буста обыграл Корду в четырех сетах и встретится с Берреттини в четвертом круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста вышел в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Карреньо Буста победил американца Себастьяна Корду в четырех сетах — 6:4, 7:5, 6:7 (6:8), 6:3.

В четвертом круге испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее победил соотечественника Карреньо Бусты Карлоса Алькараса.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 7:5, 6:7 (6:8), 6:3

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