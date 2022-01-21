Карреньо Буста обыграл Корду в четырех сетах и встретится с Берреттини в четвертом круге Australian Open
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста вышел в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Карреньо Буста победил американца Себастьяна Корду в четырех сетах — 6:4, 7:5, 6:7 (6:8), 6:3.
В четвертом круге испанец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который ранее победил соотечественника Карреньо Бусты Карлоса Алькараса.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Себастьян Корда (США) — 6:4, 7:5, 6:7 (6:8), 6:3
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