Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла немку Ангелик Кербер (6:3, 7:6 (7:3)).

Матч продолжался один час и 29 минут. Во втором полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Ангелик Кербер (Германия, 25) — 6:3, 7:6 (7:3)