Барти обыграла Кербер и вышла в финал Уимблдона
17:14
Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла немку Ангелик Кербер (6:3, 7:6 (7:3)).
Матч продолжался один час и 29 минут. Во втором полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Ангелик Кербер (Германия, 25) — 6:3, 7:6 (7:3)
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