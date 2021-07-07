Роджер Федерер: «Последний матч на Уимблдоне? Не знаю. Я действительно не знаю»
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о своем состоянии после поражения в четвертьфинале Уимблдона.
«Последний матч на Уимблдоне? Не знаю. Я действительно не знаю.
В прошлом году моей главной задачей было сыграть на еще одном Уимблдоне. Мне удалось это сделать в нынешнем году, я был очень этому рад.
После окончания для меня турнира мы и так собирались обсудить с командой наши дальнейшие планы. Для этого понадобится несколько дней.
Я ужасно устал. Сейчас бы вздремнул. Это забавное ощущение. Хочется спать, потому что ты утомлен от психологического усилия, от того, что заставлял себя идти вперед.
Последние полтора года вообще были длинными и тяжелыми. Но я могу быть доволен многим, что случилось в последние месяцы и недели», — цитирует Федерера BBC.
В борьбе за выход в полуфинал Федерер в трех сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.
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