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Каролина Плишкова обыграла Соболенко и вышла в финал Уимблдона

19:25
Каролина Плишкова. Фото Twitter
Каролина Плишкова. Фото Twitter
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила белоруску Арину Соболенко (5:7, 6:4, 6:4) в полуфинале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Плишкова сделала 14 эйсов при четырех двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы 18 эйсов, четыре двойные и один успешный брейк-пойнт.

В финале Плишкова сыграет с Эшли Барти. Австралийка ранее победила немку Ангелик Кербер (6:3, 7:6).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:7, 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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