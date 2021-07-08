Каролина Плишкова обыграла Соболенко и вышла в финал Уимблдона
19:25
Чешская теннисистка Каролина Плишкова победила белоруску Арину Соболенко (5:7, 6:4, 6:4) в полуфинале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 56 минут. Плишкова сделала 14 эйсов при четырех двойных ошибках и двух реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы 18 эйсов, четыре двойные и один успешный брейк-пойнт.
В финале Плишкова сыграет с Эшли Барти. Австралийка ранее победила немку Ангелик Кербер (6:3, 7:6).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 5:7, 6:4, 6:4
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