Азаренко уступила Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила швейцарке Жиль Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 3 часа 20 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:7 (5:10).

Белоруска дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Тайхманн — один эйс, пять двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В чевтертом круге турнира представительница Швейцарии сыграет со Слоан Стивенс, которая обыграла Диан Парри (6:2, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 4:6, 7:5, 7:6 (10:5)

Слоан Стивенс (США) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 6:3