Азаренко уступила Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила швейцарке Жиль Тайхманн в третьем круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался 3 часа 20 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:7 (5:10).
Белоруска дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. На счету Тайхманн — один эйс, пять двойных и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В чевтертом круге турнира представительница Швейцарии сыграет со Слоан Стивенс, которая обыграла Диан Парри (6:2, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — 4:6, 7:5, 7:6 (10:5)
Слоан Стивенс (США) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 6:3