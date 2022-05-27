Хачанов и Норри сыграют в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

В пятницу, 27 мая, в Париже проходят матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Карен Хачанов встретится с Кэмероном Норри из Великобритании.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 6:1, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 1) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:3, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 6:3, 6:2, 6:4

Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США)

Джон Изнер (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания)

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия)

Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания)

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.