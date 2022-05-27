«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Норри — Хачанов и другие
В пятницу, 27 мая, в Париже проходят матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».
Российский теннисист Карен Хачанов встретится с Кэмероном Норри из Великобритании.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 6:1, 6:2
Новак Джокович (Сербия, 1) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:3, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5
Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — 6:3, 6:2, 6:4
Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США)
Джон Изнер (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания)
Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия)
Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания)
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.