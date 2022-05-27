Оже-Альяссим за три часа обыграл Краиновича и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл серба Филипа Краиновича в третьем круге «Ролан Гаррос».
Матч продолжался три часа и завершился со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5
Канадец, девятая ракетка мира, 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11. У Краиновича, 55-е место в рейтинге ATP, — один эйс, шесть двойных и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — Рафаэль Надаль (Испания, 5).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Филип Краинович (Сербия) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 7:5