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Пивоварова объяснила причину спада Медведева: «У Даниила новый этап в жизни — в семье появился ребенок»

Пивоварова назвала причину спада Медведева
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова в интервью «СЭ» объяснила неудачный старт сезона у Даниила Медведева. Она также добавила, что экс-первая ракетка мира еще порадует своими результатами.

— От Даниила Медведева на Australian Open явно ждали большего. Что с ним происходит?

— У него новый этап в жизни — в семье появился ребенок. Это все меняет, другая жизнь. Нужно под нее адаптироваться, взять роль отца. Сейчас появился человечек, который требует внимания. Для мужчин, как мне кажется, это переломный момент в психологии. Думаю, что Даниил справится с этим и выйдет на пик.

У Карена Хачанова была похожая ситуация, когда у него появился ребенок. Он чуть упал в рейтинге, не так хорошо выступал. Но сейчас играет замечательно. Думаю, что Даниил скоро снова всех порадует результатами.

— У Медведева спад в карьере?

— Сейчас это, конечно, спад. Ему нужно посмотреть, что изменить в тренировочном процессе. Возможно, необходимо себя психологически настроить. Я не сильно вникала в процессы у Даниила. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Не хочу делать громких заявлений. Считаю, что у него достаточно хорошие специалисты, которые со всем справятся и найдут выход. Даниил еще не раскрыл весь свой потенциал.

Даниил Медведев. «Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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