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Сегодня, 12:58

Азаренко обыграла Пегулу в 1/4 финала Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Джессику Пегулу в 1/4 финала Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.

24-я ракетка мира Азаренко ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 3-й ракетки мира Пегулы — 3 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира двукратная чемпионка Australian Open сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 6:1

Australian Open
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
3
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