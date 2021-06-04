19-летний Синнер мечтает сыграть с Роджером Федерером

Итальянец Янник Синнер, вышедший в третий круг «Ролан Гаррос» поделился своим желанием сыграть с бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером.

«Безусловно, я бы очень хотел. Я видел, как он играет здесь, это очень впечатляет. Федерер навсегда вписал свое имя в историю тенниса. Я не могу предсказывать будущее, но, конечно, я бы очень хотел с ним сыграть.

Я очень уважаю Роджера за его достижения в спорте. Смотреть его матчи — настоящее наслаждение", — цитируют слова Синнера Puntodebreak.com.

3 июня, во втором круге «Ролан Гаррос» 19-летний Янник одолел своего соотечественника Джанлуку Магера, занимающего 87-е место мирового рейтинга, — 6:1, 7:5, 3:6, 6:3.