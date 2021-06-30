Азаренко и Соболенко одержали победы на Уимблдоне, Бенчич выбыла

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила британку Кэти Бутлер (4:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Уимблдона. Ее следующей соперницей станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия) — Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия).

Еще одна белоруска Виктория Азаренко в первом раунде победила украинку Катерину Козлову (6:1, 6:3). Во втором круге она сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

Прекратила участие в турнире Белинда Бенчич. Сеянную под девятым номером швейцарку обыграла словенка Кая Юван (6:3, 6:3).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:0

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Катерина Козлова (Украина) — 6:1, 6:3

Кая Юван (Словения) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 6:3, 6:3

Клара Бюрель (Франция, Q) — Эллен Перес (Австралия, Q) — 6:2, 6:2