Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
20:40
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона.
Во втором круге он обыграл Егора Герасимова из Белоруссии со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Хачанов сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-пойнтах. У его соперника восемь эйсов и пять двойных ошибок.
В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Вашек Поспишил (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 25) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3
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