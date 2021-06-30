Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона.

Во втором круге он обыграл Егора Герасимова из Белоруссии со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Хачанов сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейк-пойнтах. У его соперника восемь эйсов и пять двойных ошибок.

В следующем раунде Хачанов сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Вашек Поспишил (Канада).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 25) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:3