Шарди прокомментировал победу над Карацевым в первом круге Уимблдона
20:00
Французский теннисист Жереми Шарди поделился эмоциями от победы над россиянином Асланом Карацевым (7:6, 7:6, 6:3) в первом круге Уимблдона.
«Очень классно вернуться на Уимблдон. Я люблю играть на траве, и мне повезло, что неделю перед турниром я провел дома, с семьей. Матчем я полностью доволен. По-моему, с самого начала и до конца я играл очень качественно», — цитирует Шарди официальный сайт ATP.
Во втором круге Шарди встретится с Ильей Ивашко из Белоруссии, который в трех сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/russian-nishikori-report-wimbledon-2021-wednesday
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