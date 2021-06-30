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Шарди прокомментировал победу над Карацевым в первом круге Уимблдона

20:00
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Французский теннисист Жереми Шарди поделился эмоциями от победы над россиянином Асланом Карацевым (7:6, 7:6, 6:3) в первом круге Уимблдона.

«Очень классно вернуться на Уимблдон. Я люблю играть на траве, и мне повезло, что неделю перед турниром я провел дома, с семьей. Матчем я полностью доволен. По-моему, с самого начала и до конца я играл очень качественно», — цитирует Шарди официальный сайт ATP.

Во втором круге Шарди встретится с Ильей Ивашко из Белоруссии, который в трех сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/russian-nishikori-report-wimbledon-2021-wednesday

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