Австрийский теннисист пожаловался на условия карантина перед Australian Open, упомянув Медведева

Австрийский теннисист Филипп Освальд высказал свое недовольство в связи с тем, что в Аделаиде и Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии игроки имеют разные условия карантина.

Ранее стало известно, что 47 игроков отправились на карантин, так как летели в одном самолете с заразившимся коронавирусом человеком. Сам Освальд оказался на строгом карантине в Мельбурне.

«В Аделаиде условия гораздо лучше. Там игрокам разрешили взять с собой больше членов команды, — цитирует Освальда Tennisnet. - Даниилу Медведеву и Александру Звереву разрешили взять двух человек, а Тиму, Надалю и Джоковичу — по 10. У них в отеле есть тренажерный зал.

Им необязательно тренироваться только в пятичасовой период. Они могут пять часов играть в теннис. Это активно обсуждают, многие игроки расстроены.

Джокович сначала говорил, что хочет быть с игроками в Мельбурне. Однако потом сказал, что в Аделаиде его все устраивает.

Поэтому не всем достались яблоки. Кому-то груши, а кому-то яблоки. А у меня так вообще кислый лимон. К топ-игрокам всегда отношение лучше. Конечно, они этого заслуживают, так как приносят больше денег. На них держатся все соревнования.