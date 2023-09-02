Аванесян и Рахимова победили во втором круге US Open в парном разряде
Российские теннисистки Элина Аванесян и Камилла Рахимова вышли в третий круг US Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко.
Матч продолжался 1 час 48 минут.
Следующими соперницами россиянок будут Си Сувэй и Ван Синьюй.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)
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