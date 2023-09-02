Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:33

Аванесян и Рахимова победили во втором круге US Open в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисистки Элина Аванесян и Камилла Рахимова вышли в третий круг US Open в парном разряде. В двух сетах они обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Следующими соперницами россиянок будут Си Сувэй и Ван Синьюй.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 10) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
US Open
Елена Остапенко
Камилла Рахимова
Элина Аванесян
Читайте также
Медведев вступил в конфликт с болельщиками во время матча с О`Коннелом на US Open
Вратарь ЦСКА Федотов нарушил дисквалификацию ИИХФ
МО РФ сообщило об уничтожении третьего безэкипажного катера в Черном море
Адвокат Трампа заявил о невиновности по делу о вмешательстве в выборы
КНДР выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо сыграет с Хидзикатой в четвертом круге US Open

Игры Свентек, Возняцки и Рыбакиной: расписание и результаты матчей женской сетки 1 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости