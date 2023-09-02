Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:13

Тиафо сыграет с Хидзикатой в четвертом круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу в третьем круге турнира US Open. В четырех сетах он обыграл француза Адриана Маннарино — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6).

Следующим соперником американца будет победитель австраилец Ринки Хидзиката, который переиграл китайца Чжан Чжичжэня — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3?.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Адриан Маннарино (Франция, 22) — 4:6, 6:2, 6:3, 7:6 (8:6)

Ринки Хидзиката (Австралия, WC)?- Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
US Open
0
Читайте также
Федотов сыграл в матче КХЛ вопреки дисквалификации и пропустил пять голов от «Ак Барса»
Карацев уступил американцу Шелтону в третьем круге US Open
Песков заявил о посещении Путиным родных мест его предков в Тверской области
Reuters узнало о включение снарядов с обедненным ураном в пакет помощи Киеву
В США заявили о случайном раскрытии Киевом реальных потерь ВСУ
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Елена Рыбакина — Сорана Кирстя: прямая трансляция матча US Open (видео)
Потопова в паре с Маттек-Сэндз проиграла во втором круге US Open
Возняцки вышла в четвертый круг US Open
Матчи Джоковича и Рыбакиной, Карацев проиграл с «баранкой»: онлайн-трансляция третьего круга US Open
Ласло Джере — Новак Джокович: прямая трансляция матча US Open (видео)
У Карацева села батарейка. Россиянин не дошел до четвертого круга US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Рыбакина — Сорана Кирстя: прямая трансляция матча US Open (видео)
Новости
RSS RSS
Все новости