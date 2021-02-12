Australian Open закрыл трибуны для зрителей. В Мельбурне — локдаун
В течение пяти ближайших дней матчи Открытого чемпионата Австралии в «Мельбурн-парке» пройдут без болельщиков на трибунах. Это связано с решением властей австралийского штата Виктория о местном локдауне. Причиной стала вспышка заболеваний коронавирусом в гостинице, расположенной в аэропорту Мельбурна, — там уже зафиксировано 13 положительных тестов на COVID-19.
Сегодня зрители все еще присутствуют на матчах Australian Open, но с субботы по среду трибуны будут закрыты. Проведению самих матчей пока ничто не угрожает, но в юридическом плане теннис из развлекательного мероприятия становится рабочим местом спортсменов. Ранее в «Мельбурн-парк» ежедневно допускались до 30 тысяч фанатов. Решение правительства Виктории — это новый удар по организаторам Открытого чемпионата Австралии, которые и так уже пережили массу проблем из-за двухнедельного карантина игроков и различных ограничений на турнире.
(Олег Шамонаев)
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