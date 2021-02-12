Карреньо Буста проиграл Димитрову 7 геймов подряд и снялся с Australian Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста проиграл болгарину Григору Димитрову в матче третьего круга Australian Open.

Карреньо Буста проиграл Димитрову 7 геймов подряд на старте встречи, после чего снялся с турнира из-за болезни.

В четвертом круге Димитров встретится с победителем пары Доминик Тим — Никос Кирьос.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока