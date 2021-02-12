Карреньо Буста проиграл Димитрову 7 геймов подряд и снялся с Australian Open
07:11
Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста проиграл болгарину Григору Димитрову в матче третьего круга Australian Open.
Карреньо Буста проиграл Димитрову 7 геймов подряд на старте встречи, после чего снялся с турнира из-за болезни.
В четвертом круге Димитров встретится с победителем пары Доминик Тим — Никос Кирьос.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария, 18) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока
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