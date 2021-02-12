Осака вышла в четвертый круг Australian Open, Си Сувэй выбила Эррани с турнира

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Туниса Онс Жабер в матче третьего круга Australian Open — 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В четвертом круге Осака сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.

В параллельном матче теннисистка из Тайваня Си Сувэй победила итальянку Сару Эррани — 6:4, 2:6, 7:5. В четвергом круге Сувэй встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 3) — Онс Жабер (Тунис, 27) — 6:3, 6:2

Си Сувэй (Тайвань) — Сара Эррани (Италия, Q) — 6:4, 2:6, 7:5