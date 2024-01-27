Australian Open: все чемпионы в мужском разряде из России и в XXI веке

Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. В 2024 году в решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Начало — в 11.30 по московскому времени.

Российские теннисисты дебютировали на Australian Open еще во времена CCCР. Всего два россиянина выигрывали Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде, и только один из них — в XXI веке.

Российские победители Australian Open

Марат Сафин — победитель Открытого чемпионата Австралии-2005 в мужском одиночном разряде.

Евгений Кафельников — победитель Открытого чемпионата Австралии-1999 в мужском одиночном разряде.

Андрей Ольховский — победитель Открытого чемпионата Австралии 1994 года в миксте (с Ларисой Савченко-Нейланд)

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости