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Сегодня, 20:30

Australian Open: все чемпионы в мужском разряде из России и в XXI веке

Марат Сафин — единственный чемпион Australian Open из России в XXI веке
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Марат Сафин.
Фото Getty Images

Финал Открытого чемпионата Австралии-2024 пройдет в воскресенье, 28 января на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне. В 2024 году в решающем матче сыграют российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер. Начало — в 11.30 по московскому времени.

Российские теннисисты дебютировали на Australian Open еще во времена CCCР. Всего два россиянина выигрывали Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде, и только один из них — в XXI веке.

Российские победители Australian Open

  • Марат Сафин — победитель Открытого чемпионата Австралии-2005 в мужском одиночном разряде.
  • Евгений Кафельников — победитель Открытого чемпионата Австралии-1999 в мужском одиночном разряде.
  • Андрей Ольховский — победитель Открытого чемпионата Австралии 1994 года в миксте (с Ларисой Савченко-Нейланд)

Следить за финалом Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Андрей Ольховский
Евгений Кафельников
Марат Сафин
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