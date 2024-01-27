Australian Open: чемпионки турнира в XXI веке и победительницы из России

Представитеница Белоруссии Арина Соболенко стала первой с 2013 года теннисисткой, защитившей титул на Australian Open. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

Также 2-я ракетка мира стала второй теннисисткой за последние 20 лет, выигравшей финал Australian Open без единого проигранного гейма на своей подаче, после Серены Уильямс в 2007 году против Марии Шараповой (6:1, 6:2).

За всю историю в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии сумела победить только одна представительница России — это Мария Шарапова. Ей удалось победить в 2008 году — в финале россиянка обыграла сербскую теннисистку Ану Иванович — 7:5, 6:3.

Все победительницы Australian Open в XXI