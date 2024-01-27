Australian Open: чемпионки турнира в XXI веке и победительницы из России
Мария Шарапова — единственная чемпионка Australian Open из России в XXI веке
Представитеница Белоруссии Арина Соболенко стала первой с 2013 года теннисисткой, защитившей титул на Australian Open. В финале 2024 года она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.
Также 2-я ракетка мира стала второй теннисисткой за последние 20 лет, выигравшей финал Australian Open без единого проигранного гейма на своей подаче, после Серены Уильямс в 2007 году против Марии Шараповой (6:1, 6:2).
За всю историю в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии сумела победить только одна представительница России — это Мария Шарапова. Ей удалось победить в 2008 году — в финале россиянка обыграла сербскую теннисистку Ану Иванович — 7:5, 6:3.
Все победительницы Australian Open в XXI
- 2024. Арина Соболенко, Белоруссия.
- 2023. Арина Соболенко, Белоруссия.
- 2022. Эшли Барти, Австралия.
- 2021. Наоми Осака, Япония.
- 2020. София Кенин, США.
- 2019. Наоми Осака, Япония.
- 2018. Каролин Возняцки, Дания.
- 2017. Серена Уильямс, США.
- 2016. Анжелика Кербер, Германия.
- 2015. Серена Уильямс, США.
- 2014. Ли На, Китай.
- 2013. Виктория Азаренко, Белоруссия.
- 2012. Виктория Азаренко, Белоруссия.
- 2011. Ким Клейтерс, Бельгия.
- 2010. Серена Уильямс, США.
- 2009. Серена Уильямс, США.
- 2008. Мария Шарапова, Россия.
- 2007. Серена Уильямс, США.
- 2006. Амели Моресмо, Франция.
- 2005. Серена Уильямс, США.
- 2004. Жюстин Энен-Арденн, Бельгия.
- 2003. Серена Уильямс, США.
- 2002. Дженнифер Каприати, США.
- 2001. Дженнифер Каприати, США.
- 2000. Линдсей Дэвенпорт, США.
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