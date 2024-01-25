Соболенко — о защите титула Australian Open: «В худшем случае потеряю его и в следующем году защищать будет нечего»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что думает о защити титула Australian Open.

«Ну, конечно, это тяжело, но в худшем случае потеряю его и в следующем году защищать будет нечего. (Улыбается.) Так что я не то чтобы игнорирую давление, я просто переключила свое внимание, и пока это хорошо работает. Остался еще один матч, и я постараюсь сделать все возможное. Когда ты играешь в первом финале турнира «Большо шлема», ты вроде как становишься эмоциональной и торопишь события. А когда ты уже в третий раз в финале, то все нормально, это просто финал, все хорошо. Ты можешь сосредоточиться на своей игре», — сказала Соболенко на пресс-конфренции.

В финале белорусская теннисистка сыграет с 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь , которая первый раз вышла в финал «Большого шлема». Матч пройдет в субботу, 27 января.