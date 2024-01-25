Первая ракетка России Даниил Медведев в полуфинале Australian Open 2024 сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Матч пройдет вторым запуском, начало — не ранее 11.30 по московскому времени.

Следить за игрой 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

27-летний Медведев — бывшая первая ракетка мира, победитель 20 турниров ATP, в том числе одного «мэйджора» — US Open 2021 года. В текущем сезоне перед Australian Open не выступал на соревнованиях. Сейчас Даниил занимает третью строчку в рейтинге ATP.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости