Australian Open: чемпионы турнира в XXI века и кто из россиян выигрывал
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россияина Даниила Медведева в финале Australian Open-2024 в трех сетах 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Для четвертой ракетки мира это первый титул чемпиона турнира «Большого шлема» в карьере.
В XXI веке чаще всего побеждал сербский теннисист Новак Джокович — текущая первая ракетка мира 10-й раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии и одержал 10 побед. В 2024 году серб дошел до полуфинала, в котором уступил Яннику Синнеру.
За всю историю в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии сумели победить только два представителя России — это Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).
Все победители Australian Open в XXI в мужском одиночном разряде
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2024. Янник Синнер. Италия
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2023. Новак Джокович, Сербия.
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2022. Рафаэль Надаль, Испания.
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2021. Новак Джокович, Сербия.
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2020. Новак Джокович, Сербия.
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2019. Новак Джокович, Сербия.
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2018. Роджер Федерер, Швейцария.
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2017. Роджер Федерер, Швейцария.
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2016. Новак Джокович, Сербия.
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2015. Новак Джокович, Сербия.
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2014. Стэн Вавринка, Швейцария.
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2013. Новак Джокович, Сербия.
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2012. Новак Джокович, Сербия.
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2011. Новак Джокович, Сербия.
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2010. Рождер Федерер, Швейцария.
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2009. Рафаэль Надаль, Испания.
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2008. Новак Джокович, Сербия.
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2007. Рождер Федерер, Швейцария.
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2006. Рождер Федерер, Швейцария.
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2005. Марат Сафин, Россия.
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2004. Рождер Федерер, Швейцария.
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2003. Андре Агасси, США.
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2002. Томас Юханссон, Швеция.
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2001. Андре Агасси, США.
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2000. Андре Агасси, США.