Australian Open: чемпионы турнира в XXI века и кто из россиян выигрывал

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россияина Даниила Медведева в финале Australian Open-2024 в трех сетах 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Для четвертой ракетки мира это первый титул чемпиона турнира «Большого шлема» в карьере.

В XXI веке чаще всего побеждал сербский теннисист Новак Джокович — текущая первая ракетка мира 10-й раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии и одержал 10 побед. В 2024 году серб дошел до полуфинала, в котором уступил Яннику Синнеру.

За всю историю в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии сумели победить только два представителя России — это Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

Все победители Australian Open в XXI в мужском одиночном разряде