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Сегодня, 15:45

Australian Open: чемпионы турнира в XXI века и кто из россиян выигрывал

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россияина Даниила Медведева в финале Australian Open-2024 в трех сетах 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Для четвертой ракетки мира это первый титул чемпиона турнира «Большого шлема» в карьере.

В XXI веке чаще всего побеждал сербский теннисист Новак Джокович — текущая первая ракетка мира 10-й раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии и одержал 10 побед. В 2024 году серб дошел до полуфинала, в котором уступил Яннику Синнеру.

За всю историю в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии сумели победить только два представителя России — это Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

Все победители Australian Open в XXI в мужском одиночном разряде

  • 2024. Янник Синнер. Италия

  • 2023. Новак Джокович, Сербия.

  • 2022. Рафаэль Надаль, Испания.

  • 2021. Новак Джокович, Сербия.

  • 2020. Новак Джокович, Сербия.

  • 2019. Новак Джокович, Сербия.

  • 2018. Роджер Федерер, Швейцария.

  • 2017. Роджер Федерер, Швейцария.

  • 2016. Новак Джокович, Сербия.

  • 2015. Новак Джокович, Сербия.

  • 2014. Стэн Вавринка, Швейцария.

  • 2013. Новак Джокович, Сербия.

  • 2012. Новак Джокович, Сербия.

  • 2011. Новак Джокович, Сербия.

  • 2010. Рождер Федерер, Швейцария.

  • 2009. Рафаэль Надаль, Испания.

  • 2008. Новак Джокович, Сербия.

  • 2007. Рождер Федерер, Швейцария.

  • 2006. Рождер Федерер, Швейцария.

  • 2005. Марат Сафин, Россия.

  • 2004. Рождер Федерер, Швейцария.

  • 2003. Андре Агасси, США.

  • 2002. Томас Юханссон, Швеция.

  • 2001. Андре Агасси, США.

  • 2000. Андре Агасси, США.

Янник Синнер
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