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Чесноков — о поддержке Маррея: «Весь мир будет против отстранения, но англичане сделают по-своему»

Андрей Чесноков отреагировал на слова поддержки Энди Маррея в адрес российских теннисистов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Энди Маррей.
Фото USA Today Sports

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшей первой ракетки мира Энди Маррея. Британец выступил против отстранения российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Я смотрю на решение англичан, и складывается впечатление, что мы для них враг номер один. Не думаю, что будет у них какая-то гибкость по отношению к нам. Весь мир будет говорить против их решения, а они все равно будут делать по-своему. Сам Уимблдон может быть согласен допустить нас, но королевская семья не хочет вручать нам награды. Ведь наши теннисисты могут претендовать на титул. Но теннис — одна семья. Мы все друг с другом общаемся. Одно дело, когда идет Олимпиада и играют под флагом и с гимном, а тут игрок играет за свое имя. Но Энди — красавец, что высказался в пользу наших спортсменов. Есть спорт, который выше политики», — сказал Чесноков «СЭ».

20 апреля организаторы Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
Энди Маррей
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