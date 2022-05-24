18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход Даниила Медведева во второй круг «Ролан Гаррос».

Медведев одержал победу над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2).

«Должна сказать, что этот матч был для него скорее как тренировочный. Спокойная победа для Медведева. Он сразу почувствовал, что у него преимущество, поэтому был спокоен, это во-первых. Во-вторых, он был нацелен на то, чтобы проверить у себя те элементы, которые его волнуют. Например, Медведев много рисковал на второй подаче и были у него двойные. Поэтому матч был больше похож на тренировку, чем на серьезную игру. Когда ему было нужно, он даже немножко выпускал вперед соперника в каждом гейме, особенно это было видно в третьем сете. Хотя Багнис уже давным-давно смирился с поражением. В общем, для первого круга Даниилу попался очень хороший соперник», — сказала Дмитриева «СЭ».

Во втором круге Медведев встретится с Ласло Джере из Сербии.