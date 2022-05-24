Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:12

Дмитриева — о победе Медведева: «Он расценивал этот матч больше как тренировку, а не как серьезную игру»

Анна Дмитриева отреагировала на выход Медведева во второй круг «Ролан Гаррос»
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход Даниила Медведева во второй круг «Ролан Гаррос».

Медведев одержал победу над аргентинцем Факундо Баньисом (6:2, 6:2, 6:2).

«Должна сказать, что этот матч был для него скорее как тренировочный. Спокойная победа для Медведева. Он сразу почувствовал, что у него преимущество, поэтому был спокоен, это во-первых. Во-вторых, он был нацелен на то, чтобы проверить у себя те элементы, которые его волнуют. Например, Медведев много рисковал на второй подаче и были у него двойные. Поэтому матч был больше похож на тренировку, чем на серьезную игру. Когда ему было нужно, он даже немножко выпускал вперед соперника в каждом гейме, особенно это было видно в третьем сете. Хотя Багнис уже давным-давно смирился с поражением. В общем, для первого круга Даниилу попался очень хороший соперник», — сказала Дмитриева «СЭ».

Во втором круге Медведев встретится с Ласло Джере из Сербии.

Roland Garros
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик прошел во второй круг «Ролан Гаррос»

Медведев прокомментировал выход во второй круг «Ролан Гаррос»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости