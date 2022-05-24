Бублик прошел во второй круг «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл француза Артура Риндеркнеха в первом круге «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 59 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:4.

Казах 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Риндеркнеха — 4 эйса, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира Бублик сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:2, 6:4, 6:4