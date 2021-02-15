Анна Чакветадзе подлилась ожиданиями от матча Медведева и Рублева в четвертьфинале Australian Open

Экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе высказалась по поводу предстоящей игры Медведева и Рублева в четвертьфинале Australian Open-2021.

«По личным встречам 4:0 Медведев ведет, и он не проиграл ни сета. Рублев сейчас играет неплохо, хотя в последних матчах чуть хуже, но если абстрагироваться от последней игры, то хорошо играл и сможет навязать борьбу, — считает Чакветадзе. — Ни партии не выиграть у Медведева это психологически тяжело потом с ним играть, понимая, что у него такая уверенность есть в собственных силах. Все равно легким этот матч не будет, точно не таким легким, как обычно у них получается».

Впервые три теннисиста из России вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, 16 февраля Андрей Рублев сыграет против соотечественника Даниила Медведева. Аслан Карацев встретится в 1/4 «Шлема» с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

(Василиса Залесская)