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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open

05:54
Наоми Осака. Фото Twitter
Наоми Осака. Фото Twitter
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Японская теннисистка Наоми Осака 16 февраля в матче 1/4 финала Australian Open победила представительницу Таиланда Си Сувэй — 6:2, 6:2. Матч длился час и 28 минут.

Японка в матче совершила семь эйсов, допустив при этом лишь одну двойную ошибку, процент выигранных розыгрышей на первой подаче составил 92.

Следующей соперницей Осаки станет победитель в паре Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония, 3) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:2, 6:2

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