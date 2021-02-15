Анна Чакветадзе высказалась об успехах россиян на Australian Open

Экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала выход трех российских теннисистов в четвртьфинал Australian Open.

«На самом деле, у каждого игрока своя история, они все тренировались за границей и усилием собственных родителей добавились результата, по поводу системы ничего не могу сказать, но детский теннис действительно развит хорошо и хорошие есть специалисты, но дальше уже у каждого свой путь, — сказала Чакветадзе «СЭ» об успехе системы российского мужского тенниса. — Медведев во Францию уехал, Рублёв в Испанию, в общем — хороший детский уровень, наверное, есть, а дальше уже не вопрос системы. Это вопрос того, что Медведев и Рублёв игроки одного возраста, в детстве у них был хороший уровень, но дальше они развивали свой успех по-разному в Европе, оба были мотивированы. Карацев тоже на них смотрел и хотелось выстрелить, ему это удалось».

Анну Чакветадзе очень впечатлил результат теннисиста Аслана Карацева, который дебютировал на «Шлеме».

«Больше всего удивил прорыв Карацева, на Рублева и Медведева мы рассчитывали и понимали, что они сейчас готовы хорошо, это было вполне ожидаемо. Когда мы смотрели сетку, то было понятно, что у нас есть очень хороший шанс увидеть одного теннисиста в полуфинале из России, оба в хорошей форме находятся.

А вот Карацев это отдельная история, он впервые играл на «Шлеме» и никто не ожидал, что он пройдет и обыграет Шварцмана и Оже-Альяссима, а 5-сетовые матчи он вообще ни разу не играл в карьере до 27 лет. У него, действительно, такая история, как сказка стала былью, а от Рублева и Медведева мы ожидали, они нас приучили к хорошим результатам", — отметила Чакветадзе.

Впервые сразу трое русских теннисистов вышли в 1/4 мужских «Больших шлемов»: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев. В четвертьфинале Australian Open-2021 Рублев сыграет против Медведева.

(Василиса Залесская)