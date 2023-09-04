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Андрей Рублев — Джек Дрэйпер: прямая трансляция матча US Open (видео)

Рублев сыграет против Дрэйпера в четвертом круге US Open 4 сентября в 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США против британца Джека Дрэйпера 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — не ранее 19.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужскаом одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Рублев — Дрэйпер.

Рублев в ходе текущего розыгрыша US Open одержал победы над Гаэлем Монфисом, Артуром Казо и Артуром Риндеркнехом. Дрэйпер прошел Хуберта Гуркача, Раду Албота и Майкла Ммо.

Российский теннисист ранее дважды за карьеру обыгрывал британца.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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Теннис
US Open
Андрей Рублев
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