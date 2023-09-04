Чесноков считает Рублева фаворитом в матче с Дрейпером

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Андрей Рублев на задней линии играет солиднее британца Джека Дрейпера, поэтому он будет фаворитом в матче четвертого круга US Open.

«Андрей уже играл с ним в Мадриде и тогда еле унес от него ноги. Дрейпер — хороший игрок, у него очень мощная подача, которая может доставить трудности любому сопернику. Андрей гораздо солиднее играет на задней линии, поэтому для меня он является фаворитом», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

25-летний россиянин в третьем круге US Open обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал Рублев поборется с британцем Джеком Дрейпером.