Ольховский: «Тимофеева обыграла Хаддад Майю за счет стабильности»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянка Мария Тимофеева показала волю к победе и стабильную игру в матче против бразильянки Беатрис Хаддад Майи. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Тимофеевой.

«Это просто фантастическая победа. Хаддад Майя — очень сильный игрок, победить такого соперника на турнире Большого шлема, да еще и в двух сетах, дорогого стоит. Я считаю, что она выиграла за счет характера, воли к победе и стабильной игры, которую она показывает на этом турнире. Молодчина, это отличный результат», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром «Большого шлема» и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января.