Ольховский о выходе Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Даша сильнее Кудерметовой на грунте»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на выход Дарьи Касаткиной в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Веронику Кудерметову в двух сетах 6:4; 7:6 (7:5).

«По силе они равные, у них и по личным встречам до этой игры было по четырем. В матче была интрига, интересно было смотреть, но вот матч завершился в пользу Касаткиной. Кто лучше себя чувствует на грунте из них, я затрудняюсь сказать, но, в принципе, сегодняшняя игра показала, что Дарья, — счет говорит сам за себя», — сказал Ольховский «СЭ».

Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).