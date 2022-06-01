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Сегодня, 15:47

Дмитриева объяснила, почему Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Дарьи Касаткиной над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6).

«У них такие давние взаимоотношения. Даша очень хорошо использовала слабые моменты в игре Кудерметовой. Вероника особенно плохо обрабатывала подрезанные мячи и после них ошибалась. В принципе, она показала вполне достойный теннис. Это была равная игра, особенно в конце с небольшим психологическим перевесом Касаткиной», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Полиной Мельниковой.

Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Теннис
Roland Garros
Анна Дмитриева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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