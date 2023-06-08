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Пивоварова: «Из-за Павлюченковой мы потеряли двух русских на «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова оценила игру Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Стоит отметить Настю Павлюченкову, которая обыграла двух русских теннисисток, — сначала Людмилу Самсонову, затем Анастасию Потапову. Благодаря Павлюченковой у нас потерялось два русских игрока. Но Каролина Мухова в итоге прервала победный путь Павлюченковой, которая очень любит «Ролан Гаррос». Ее лучший результат был именно на этом турнире — финал», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ру».

Павлюченкова проиграла чешской теннисистке Муховой, которая является 43-й ракеткой мира, со счетом 5:7, 2:6.

Источник: Газета.ру
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Пивоварова
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