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Сегодня, 04:05

Павлюченкова уступила итальянке Джорджи в первом круге Australian Open. Россиянка выиграла лишь один гейм

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти во второй круг Australian Open.

В первом круге теннисистка уступила итальянке Камиле Джорджи в двух сетах — 0:6, 1:6.

Во втором круге Джорджи встретится с победителем матча Мартина Тревизан (Италия, 21) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, Q).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:1

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
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