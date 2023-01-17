Павлюченкова уступила итальянке Джорджи в первом круге Australian Open. Россиянка выиграла лишь один гейм
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти во второй круг Australian Open.
В первом круге теннисистка уступила итальянке Камиле Джорджи в двух сетах — 0:6, 1:6.
Во втором круге Джорджи встретится с победителем матча Мартина Тревизан (Италия, 21) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, Q).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:1
Новости