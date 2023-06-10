Павлюченкова — о своем ритуале после сыгранных партий: «Звоню бабушке»

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова рассказала «СЭ», что семья сильно поддерживала ее во время выступления на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Мама и бабушка следят за всеми моими матчами. Это мило, особенно учитывая, что бабушка уже в возрасте. Она обожает теннис. Всегда звоню ей после матча из раздевалки. Это как ритуал, и меня всегда переполняют особенные чувства. Бабуля рассказывает, как я играла, какие ей понравились моменты (смеется). На «Ролан Гаррос» был забавный случай. Позвонила маме, и она говорит: «Мы с бабушкой отдыхаем, только что сыграли трехсетовый матч, сил нет». Так они за меня очень сильно переживают, устают вместе со мной. Брат Саша (Александр Павлюченков, тренер по теннису) звонит мне после каждого матча в туре. Даже когда я играла турниры ITF. С ним мы очень близки и постоянно на связи», — сказала Павлюченкова «СЭ».

Павлюченкова дошла до четвертьфинала французского мейджора. Это лучший результат среди российских теннисисток.

Полное интервью с Анастасией Павлюченковой читайте на сайте «СЭ»