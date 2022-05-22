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Американка Стивенс поддержала решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Американская теннисистка Стивенс заявила, что не потерпит дискриминации в отношении россиян
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Член совета игроков WTA американка Слоан Стивенс поддержала решение организации лишить Уимблдон рейтинговых очков.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

«Думаю, что достаточно посмотреть на наши принципы и то, за что выступает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим дискриминации. Это именно то, что происходит», — приводит слова Стивенс «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Бена Ротенберга.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Это решение раскритиковли не только АТР и WTA, но и ряд известных теннисистов, включая Новака Джоковича и Энди Маррея.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220522/uimbldon-1790034444.html
Слоан Стивенс
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