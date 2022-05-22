Котов проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге он проиграл Ботику ван де Зандсюлпу из Нидерландов со счетом 3:6, 6:3, 3:6, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 39 минут.

В следующем туре Ботик сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Алексей Попырин (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:2