Аванесян обыграла Таусон в третьем круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над Кларой Таусон из Дании в третьем круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 7:5.
Игра продолжалась 2 часа и 22 минуты.
В следующем круге соперницей россиянки станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Элина Аванесян (Россия, LL) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 6:1, 7:5
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