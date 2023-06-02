Аванесян обыграла Таусон в третьем круге «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над Кларой Таусон из Дании в третьем круге «Ролан Гаррос» — 3:6, 6:1, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа и 22 минуты.

В следующем круге соперницей россиянки станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Аванесян (Россия, LL) — Клара Таусон (Дания, Q) — 3:6, 6:1, 7:5