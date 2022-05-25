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Сегодня, 16:28

Аманда Анисимова и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Иван Шитик
Корреспондент
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Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла свой матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором ее соперницей была хорватка Донна Векич. Анисимова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, победила Векич со счетом 6:4, 6:1.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Аманда Анисимова (США, 27) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 6:4, 6:1

Ангелик Кербер (Германия, 21) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:1, 7:6 (7:2)

Кори Гауфф (США, 18) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:6 (7:4)

Александра Соснович (Белоруссия) — Эмма Радукану (Великобритания, 12) — 3:6, 6:1, 6:1

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 7:6 (7:3)

Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:4, 6:1

Roland Garros
Анжелика Кербер
Виктория Азаренко
Донна Векич
Кори Гауфф
Эмма Радукану
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