Аманда Анисимова и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла свой матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором ее соперницей была хорватка Донна Векич. Анисимова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, победила Векич со счетом 6:4, 6:1.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Аманда Анисимова (США, 27) — Донна Векич (Хорватия, Q) — 6:4, 6:1
Ангелик Кербер (Германия, 21) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:1, 7:6 (7:2)
Кори Гауфф (США, 18) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:1, 7:6 (7:4)
Александра Соснович (Белоруссия) — Эмма Радукану (Великобритания, 12) — 3:6, 6:1, 6:1
Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 7:6 (7:3)
Жиль Тайхманн (Швейцария, 23) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:4, 6:1