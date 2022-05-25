Соперником Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос» станет британец Норри

Определился соперник россиянина Карена Хачанова в третьем круге «Ролан Гаррос».

Им станет представитель Великобритании Кэмерон Норри. Во втором круге он в трех сетах победил Джейсона Каблера из Австралии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 10) — Джейсон Каблер (Австралия, Q) — 6:3, 6:4, 6:3

Джон Изнер (США, 23) — Грегуар Баррер (Франция, WC) — 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, Q) — 6:0, 6:3, 6:4