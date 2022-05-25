Тарпищев рассказал, за счет чего Хачанов сможет победить Норри в третьем круге «Ролан Гарроса»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча третьего круга «Ролан Гарроса» Карен Хачанов — Кэмерон Норри.

«Дело в том, что у Норри есть цепкость и более высокая, чем у Карена, скорость полета мяча, — сказал Тарпищев «СЭ». — За счет чего его можно обыграть? Надо подавать очень хорошо: первым мячом больше 65 процентов. Но чтоб это было стабильно, а не так, чтобы четыре эйса, а потом ни разу первым не подать. Когда Карен подает, он имеет преимущество в розыгрышах. Грунтовый корт — такой корт, что если подавать больше со второго мяча, то с приема можно атаковать. А так как Норри играет очень крепко, любит долгие розыгрыши, то, соответственно, сразу начнутся проблемы».

Во втором круге «Ролан Гарроса» Хачанов победил боливийца Уго Дельена — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3, а британец Норри — австралийца Джейсона Кублера со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

«Шансы обыграть британца есть, но важно, чтобы по ходу игры не было перепадов, для этого должна быть хорошая функциональная подготовка и физика против тех игроков, которые любят долго держать мяч в игре. То есть три фактора: подача, иметь преимущество в розыгрыше, ровно играть в течение матча. Он должен играть лучше в плане стабильности и чистоты, чем это было сегодня против Дельена», — подчеркнул Тарпищев.