Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:25

Алькарас в четырех сетах обыграл Эванса в третьем круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил американца Дэниэла Эванса в третьем круге US Open — 6:2, 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут.

1-я ракетка мира Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету 28-й ракетки мира Эванса 8 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Алькарас сыграет с Маттео Арнальди (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 26) — 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Маттео Арнальди (Италия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16) — 6:3, 6:4, 6:3

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Дэниел Эванс
Карлос Алькарас
1
0
Читайте также
Экс-чемпиона мира Жубера обвинили в насилии над ученицей
Легкоатлет Ноа Лайлс высмеял традицию НБА разыгрывать титул чемпионов мира
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября
Гауфф призналась, что была удивлена, увидев на своем матче на US Open Джастина и Хейли Бибер
Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября
Касаткина вышла в четвертый круг US Open и встретится с Соболенко
Соболенко отдала всего два гейма Бюрель и вышла в четвертый круг US Open
Андрей Рублев — Артур Риндеркнеш: прямая трансляция матча US Open (видео)
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф призналась, что была удивлена, увидев на своем матче на US Open Джастина и Хейли Бибер

Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости